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الخميس 11 يونيو 2020 19:35

السعودية: "بأي ذنب قتلت".. مقتل طفلة خلال هدم بيت عائلتها

قتلت الطفلة نورة على أيدي جهة تنفيذ إزالة تعديات المباني بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية
قتلت الطفلة نورة على أيدي جهة تنفيذ إزالة تعديات المباني بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية
مواقع التواصل
عبَّر نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد عقب مقتل الطفلة السعودية "نورة"، خلال إزالة أجزاء "غير قانونية" من بيت عائلتها بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وقُتلت نورة في منزلها الكائن بمحافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير، وتساءل المغردون: "بأي ذنب قتلت"؟

ووجّه أمير منطقة عسير فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.

كما وجه النائب العام بالتحقيق في تداعيات وفاة الطفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات، وفق ما بينت صحيفة "سبق" السعودية.

وتداول مغردون عبر "تويتر"، مقطع فيديو وصورًا عبر وسم "تعديات الحرجة تقتل الطفلة نورة"، موضحين أن الطفلة كانت نائمة خلال إزالة منزل عائلتها.

وأرسل نشطاء رسائل عدة، منها رسائل للشعب، إذ قال الناشط الحقوقي أنس الغامدي: "لو كنت تريد حقك فأنت مجرم في نظر الحكومة"، وتابع برسالة لموظفي العسكر والبلدية، قائلًا: "أنتم مجرمون وما فعلتموه إجرام وسوف تحاسبون عليه".

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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