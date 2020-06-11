السعودية: "بأي ذنب قتلت".. مقتل طفلة خلال هدم بيت عائلتها
وقُتلت نورة في منزلها الكائن بمحافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير، وتساءل المغردون: "بأي ذنب قتلت"؟
ووجّه أمير منطقة عسير فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.
#بيان || pic.twitter.com/hgJkbP8MiU— إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 11, 2020
كما وجه النائب العام بالتحقيق في تداعيات وفاة الطفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات، وفق ما بينت صحيفة "سبق" السعودية.
#عاجل..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 11, 2020
النائب العام يوجه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في إحدى محافظات منطقة #عسير.https://t.co/x7wAAkE5wX pic.twitter.com/lFJFEg7sUK
وتداول مغردون عبر "تويتر"، مقطع فيديو وصورًا عبر وسم "تعديات الحرجة تقتل الطفلة نورة"، موضحين أن الطفلة كانت نائمة خلال إزالة منزل عائلتها.
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره— عبدالله بن ظافر الزهيري (@azsq_1987) June 10, 2020
بأي ذنب قُتلت ؟؟؟
نطالب الجهات المختصة بمحاسبتهم وعلى رأسهم محافظ الحرجة وليكونوا عبرةً لغيرهم ، فهناك طرق ووسائل آمنة وحضارية للإزالة تحفظ بها الأنفس والحقوق . pic.twitter.com/8vOztwjX12
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره— من زمان أنا الغالي❤️ (@ol___o7) June 11, 2020
بأي ذنب قُتلت ؟؟؟
نطالب الجهات المختصة بمحاسبتهم وعلى رأسهم محافظ الحرجة وليكونوا عبرةً لغيرهم ، فهناك طرق ووسائل آمنة وحضارية للإزالة تحفظ بها الأنفس والحقوق . pic.twitter.com/lIQ2JeujBz
﴿بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت﴾ [التكوير: ٩]— ﮼🕊 (@inoocoo) June 10, 2020
.صار الوضع عنادا فأمروا سائق الشويل بدعس كلشيء أمامه حسبهم الله .
نورة رحمك الله ياطيرة من طيور الجنة#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره pic.twitter.com/DVC76QxSgO
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره— وفـاء الراشد. (@8y3_v) June 10, 2020
صورة بحد ذاتها تشرح المعناة صورة تتكلم م يحتاج تشرح و توجع القلب لو تأكدو بيضرهم شي ؟ ياربي بس💔💔 pic.twitter.com/ANG7JDRDxd
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره مقتل وهدم ودهس طفله على قيد الحياة💔 في محافظة الحرجه بأمر من المحافظ والتعديات بإي ذنب ذهب هذه البنت ضحية غلطه لن تغفر حسبكِ الله نوره ي كثر التعديات الحرجة ما لقيتوا الا ع راس الطفلة لن تغفر جريمتكم وراح تتحاسبون باذن الله— راجح الألمعي (@rajh70) June 10, 2020
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره بالله طفله تسحق عظامها تحت كفر ضخم ووزنها تقريبا ٣٥ كيلو بالله بشاعه الموقف وعدم اهتمام علما ان الازاله بوضح النهار مايشوفون هم ما عندهم ولا واحد في المئه اهتمام وش بيخسر لو راح واحد يفتش المكان قبل الإزاله نوره جعلك الله طير من طيور الجنه..🥺💔 pic.twitter.com/ysFpFP5Kru— NO NAME (@ayedh_alhajeri) June 10, 2020
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره— أبو فيصل (@CgbZ0qeX8MLE6mC) June 10, 2020
رحمك الله ياصغيرتي فأنتي بأذن الله من طيور الجنة وأنتقلتي الى جور ربك الذي لا يظلم عندة أحد وسينتقم الله لك 💔 pic.twitter.com/WMfnlt6Y4i
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره— زمهرة (ويقولون لي مشبب ) (@zamhh20) June 11, 2020
صار عندنا جريمة قتل وسحل لطفلة عمرها سنتين معقول ماتدرين @SpokespersonHRC pic.twitter.com/jN1oceRyN3
هنا تم دهس طفلة بريئة لأن اهلها بنو هذه الاعشاش في مكان غلط بحسب قول المسؤلين والأبشع ان المعلقين فالتاق يحملون الطفلة وأهلها المسؤلية ..— ملكة👸🏻 (@bodour_alyami) June 10, 2020
الأنسانية صايرة معدومة🥺💔 pic.twitter.com/jAJMquKrv2 #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نورة
من يقتل أطفال #اليمن بدم بارد لن يرحم أطفال بلاده إذا كان وراء ذلك جني مزيد من الأموال. #MBS #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره https://t.co/bteb3pE1iu— Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) June 10, 2020
والد الطفلة يشرح المعاناة التي يمر بها هؤلاء البسطاء في الوطن من لايملكون العمل ولا يعرفون "الواسطة" ينجي مساكنهم وأبنائهم من الموت...— عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) June 10, 2020
وحتى دمروا أبسط ما يملكون .#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره pic.twitter.com/0wFARvDjFO
وأرسل نشطاء رسائل عدة، منها رسائل للشعب، إذ قال الناشط الحقوقي أنس الغامدي: "لو كنت تريد حقك فأنت مجرم في نظر الحكومة"، وتابع برسالة لموظفي العسكر والبلدية، قائلًا: "أنتم مجرمون وما فعلتموه إجرام وسوف تحاسبون عليه".
قتل نوره و قتل عبدالرحيم....— AnasAlghamdi أنس الغامدي (@AnasAlg32779382) June 11, 2020
ولو قتل نص الشعب بنسمع نفس الأعذار ....
ثلاث رسائل مهمة... أهم شي الرسالة الثالثة.#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره pic.twitter.com/aiETdAJTSd
رحم الله الطفلة وربط على قلب أهلها وذويها، هل من الممكن أن نجد شرحا مفصلا للحادثة ؟ #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) June 10, 2020
جريمة بشعة جدًا.— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 11, 2020
قبل ساعات، قامت الحكومة السعودية بهدم العديد من منازل المواطنين في عسير، وأثناء قيام الجرافات بعملية الهدم، دهست طفلة صغيرة، كانت نائمة مطمئنة، وقتلتها بطريقة مروّعة. هذه صورة الطفلة👇
حكومة مجرمة، تفتقر للإنسانية، وللأخلاق. pic.twitter.com/8BUOrcysTE
#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره والغريب أن الجلاد يشعر بالراحة حين تصمت الضحية تماما (خصوصا أنه لا يراها من الغرفة المجاورة) 😭💔 pic.twitter.com/zSVFsxzWAW— البنت بعز ابوها (@SosoAlwlha4) June 10, 2020
الصورة مؤلمة حسبكم الله!#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نورة— Yahya Assiri يحيى عسيري #مقسطون (@abo1fares) June 10, 2020
إزالات للإحياء في الحرجة وقبله في الطايف ومكة والقطيف وغيرها، ويسمونه تعدي!
والتعدي الحقيقي هو قصور #مبس التي بناها في #نيوم وأخرج أهلها بالقوة، ويسمي قصوره "مشروع وطني"!
إجرام وطني وتلاعب بالمسميات واستهتار بأرواح الناس! pic.twitter.com/bshBfS7Vn5
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