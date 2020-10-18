السعودية
الأحد 18 أكتوبر 2020 17:36

السعودية.. انهيار أرضي في مواقف سيارات مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)

أظھرت مقاطع فیديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انھیارا جزئيا في مواقف أرضیة بمجمع السعید التجاري في منطقة الراكة بمحافظة الخبر شرقي السعودية.

 وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي لقناة الإخبارية السعودية إن الانهيار حدث في سقف مواقف السيارات المستقلة عن البرج.

وأضاف المتحدث أنه قد تم إنقاذ مصابين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

 كما أضاف المتحدث أن هناك 6 فرق إنقاذ تعمل في الموقع للبحث عن محتجزين آخرين، كما تم إعداد مستشفيين لاستقبال الحالات المصابة حال العثور عليها. 

وعن حجم الأضرار التي حدثت نتيجة الانهيار الأرضي قال المتحدث: إن هناك لجانا تعمل لحصر التلفيات والأضرار وعند الانتهاء من العمل ستعلن للكافة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الدفاع المدني أنقذ شخصین، ومازالت أعمال البحث مستمرة عن آخرين

وأفادت الأخبار بأن الجھات الأمنیة قامت بإخلاء البرج بالكامل من الموظفین حرصا على سلامتھم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام سعودية
مواقع التواصل
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انهيار أرضي
مواقف السيارات
الخبر

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