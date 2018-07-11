السعودية
الأربعاء 11 يوليو 2018 10:17

السعودية: القبض على مسؤول بوزارة الدفاع

محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع السعودي
محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع السعودي
غيتي
قالت وكالة الأنباء السعودية (الثلاثاء) إن السلطات ألقت القبض على مسؤول بوزارة الدفاع بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون ريال (267 ألف دولار)، وإساءة استغلال منصبه.

ونقل بيان عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قوله "سعى المسؤول لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لشركة مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي".

وأضاف البيان أن المسؤول أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها وقد تم القبض عليهما أيضا.

ولم يذكر البيان أسماء المتهمين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجزت السلطات المئات من كبار رجال الأعمال، وأفرادا في العائلة الحاكمة لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض في إطار حملة على الفساد.

المصدر
رويترز
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السعودية
وزارة الدفاع
فساد
تهم
رشوة
العائلة الحاكمة
محمد بن سلمان

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