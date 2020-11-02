السعودية
الاثنين 2 نوفمبر 2020 15:57

السعودية.. القبض على فتاة أشهرت سلاحا ناريا في وجه أحد المارة (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول
مواقع التواصل
ألقت قوات الأمن السعودية القبض على فتاة سعودية قامت بإشهار سلاح ناري كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق دون الكشف عن السبب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، قوله "إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف (غرب) المملكة تمكنت من تحديد هوية قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق".

وأضاف المتحدث أنه تم "إلقاء القبض على المتهمين وهما (مواطن ومواطنة (سعوديان) في العقد الثاني والثالث من العمر)، مشيرا إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية".       

وأوضح المتحدث أن إلقاء القبض عليها جاء "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة". 

المصدر
الألمانية
مواقع التواصل

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