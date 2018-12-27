الخميس 27 ديسمبر 2018 19:59
السعودية: العساف من المالية إلى السجن إلى وزارة الخارجية
تفاجأ الكثير من المراقبين من تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية في السعودية، بعد أكثر بقليل من عام على احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" مع المئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
التفاصيل:
- العساف أحد رجال الحرس القديم في المملكة، وتولى وزارة المالية طيلة 20 عاما، منذ عام 1996 إلى عام 2016.
- بالرغم من إعفائه من منصب وزير المالية، احتفظ العساف بمنصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء.
- العساف ترأس وفد بلاده في قمة العشرين التي استضافتها ألمانيا عام 2017.
- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تم اعتقال العساف ضمن "معتقلي الريتز"، بين أكثر من 200 أمير ووزير ورجل أعمال.
- وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وسائل إعلام سعودية محلية إنه تم الإفراج عن العساف في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.
- في شهر يناير/ كانون الثاني 2018، نشر موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورة لاجتماع للحكومة، ظهر فيها إبراهيم العساف.
- رويترز نقلت عن مصدر سعودي مطلع إن العساف استعاد منصبه وزيرا للدولة ومستشارا للملك بعد الإفراج عنه.
- الوكالة نقلت عن مسؤول سعودي إن العساف متهم بالاختلاس فيما يتصل بتوسعة المسجد الحرام واستغلال منصبه ومعلومات داخلية لشراء أراض.
من هو العساف:
- العساف من الشخصيات البيروقراطية البارزة في السعودية، حيث ترأس كوزير للمالية عدة صناديق استثمارية وتنموية عامة، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التقاعد والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية العقارية.
- في شهر فبراير/ شباط 2011 وعقب الإطاحة برئيسي مصر وتونس أعلنت الحكومة عن منح للمواطنين قيمتها 37 مليار دولار في محاولة لحماية المملكة من الاحتجاجات.
- العساف أشرف بصفته وزيرا للمالية على خطة لإنفاق 130 مليار دولار، من بينها 37 مليار دولار، كجزء من خطة أكبر تبلغ قيمتها 400 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية من خلال منح عقود للقطاع الخاص.
- العساف، 69 عاما، قال إن المنح ستمول من خلال السحب من احتياطيات البلاد.
- قبل المنح، أعلن العساف عن الميزانية الاولية لعام 2011 بقيمة 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول. وكانت بالفعل ميزانية قياسية بالنسبة للمملكة للسنة الثالثة على التوالي وقال إنها ستنفق في الاساس على التعليم والبنية التحتية للمساعدة في تحفيز الاقتصاد.
- بعد حصوله على درجة جامعية في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود في الرياض عام 1971، بدأ العساف حياته المهنية بالتدريس في أكاديمية الملك عبد العزيز الحربية في الرياض.
- في 1976 حصل العساف على الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر الأمريكية وبعدها على الدكتوراة من جامعة كلورادو في عام 1982.
- في 1982 عين العساف مديرا تنفيذيا مناوبا للسعودية في صندوق النقد الدولي بواشنطن وظل يشغل المنصب حتى 1989 عندما أصبح المدير التنفيذي.
- عين العساف نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في 1995 ووزيرا للمالية في العام التالي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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