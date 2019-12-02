الاثنين 2 ديسمبر 2019 16:12
السعودية.. السجن 4 سنوات للداعية عصام العويد
قال تجمع حقوقي سعودي، الأحد، إن السلطات أصدرت حكما بسجن الداعية عصام العويد 4 سنوات ، بعد أكثر من عامين ونصف العام على توقيفه.
التفاصيل
- أوضح حساب "معتقلي الرأي" المعني بالموقوفين سياسيًا في المملكة، عبر تويتر، أن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- أصدرت حكما بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ عصام العويد"، دون تفاصيل.
- الحساب أشار إلى أن الحكم جاء "بعد أكثر من عامين ونصف العام على اعتقال العويد".
- عادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
🔴عاجل— معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019
محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS
- في فبراير/ شباط 2017، أعلنت السلطات السعودية، القبض على العويد بتهمة "تمويل منظمات إرهابية"، وهو ما نفته أسرته، وفق تقارير صحفية.
- العويد، داعية سعودي بارز له مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة.
إطلاق سراح "معتقلي نوفمبر"
- حساب معتقلي الرأي قال إن الرياض أطلقت سراح باقي الموقوفين في حملة عُرفت بـ"اعتقالات نوفمبر".
- الحساب قال عبر تويتر "تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت عن بقية معتقلي حملة اعتقالات نوفمبر وهم: الصحفيتان مها الرفيدي، وزانة الشهري، والكاتب عبد المجيد سعود بعد انتهاء التحقيقات معهم"، دون تفاصيل أكثر.
🔴عاجل:— معتقلي الرأي (@m3takl) December 2, 2019
تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت عن بقية معتقلي حملة #اعتقالات_نوفمبر وهم:
- الصحفية #مها_الرفيدي
- الصحفية #زانة_الشهري
- الكاتب #عبدالمجيد_سعود البلوي
وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم.
- كان الحساب نفسه أعلن، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن السعودية شنت حملة توقيفات جديدة "طالت 10 من المدونين والصحفيين ورواد الأعمال وبينهم صحفيتان"، مشيرا إلى أن الحملة تمت بلا أوامر قضائية وشملت مداهمة منازل ومصادر هواتف الموقوفين.
- في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن الحساب إفراج السلطات السعودية عن 7 منهم بعد أيام من التحقيق.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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