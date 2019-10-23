السعودية
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:15

السعودية.. اعتقال شيخ قبيلة لانتقاده ممارسات هيئة الترفيه

شيخ قبيلة عتيبة فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد
حساب معتقلي الرأي
قال حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق المعتقلين في السعودية، إن السلطات اعتقلت شيخ قبيلة "عتيبة" فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، على خلفية تغريدات انتقد فيها "هيئة الترفيه".
شيخ قبيلة عتيبة
  • حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، نشر عدة تغريدات قال فيها إن اعتقال شيخ القبيلة جاء بسبب تغريدات انتقد فيها ممارسات هيئة الترفيه عبر رئيسها تركي آل الشيخ.
  • الشيخ فيصل دعا من خلال تغريداته إلى أن يكون الترفيه بطريقة منطقية ومقبولة من دون المساس بجوهر وثوابت الدين، ونشر حساب معتقلي الرأي تغريدات شيخ القبيلة والتي تم بسببها اعتقاله.
  • حساب "معتقلي الرأي" ذكر أن الشيخ فيصل أُرغم على حذف تغريداته فور اعتقاله، ودشن الحساب وسم #اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه.
  • الحساب أشار إلى أن الشيخ اعتقل العام الماضي لفترة قصيرة على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية في السعودية.
  • "معتقلي الرأي" : تم توجيه اللجان الإلكترونية منذ ساعات المساء لنشر تغريدات لتشويه صورة الأمير فيصل بن سلطان، وذلك من أجل التغطية على خبر اعتقاله، ومحاولة إقناع الرأي العام بأنه مذنب ومجرم، وكل ذلك فقط من أجل تعبيره عن الرأي.
ليس وحده
  • في السياق، استدعت السلطات السعودية الشاعر الشعبي سفر الدغيلبي للتحقيق معه بسبب قصيدة تضمنت انتقادات غير مباشرة لـ "آل الشيخ".
  • كانت السلطات قد اعتقلت قبل يومين الشاعر حمود بن قاسي السبيعي ومصمم الفيديو قنصل بن سبيع، على خلفية مقطع فيديو ينتقد ممارسات تركي آل الشيخ.
  • "معتقلي الرأي" : تأكد لنا أن اللجان الإلكترونية بدأت بشن حملة تهديدات مكثفة ضد المغردين الذين يعبرون عن رأيهم وينتقدون ممارسات رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ. المخاوف تزداد ممّا قد يلحق تلك التهديدات ضد أصحاب الرأي.
  • وحذر حساب "معتقلي الرأي" من تواصل حملة الاعتقالات التعسفية ضد أصحاب الرأي والفكر الحر الذين يرفضون ممارسات تركي آل الشيخ وأساليب الترفيه التي يقوم بنشرها في المجتمع من خلال هيئة الترفيه.
  • الحساب: اعتقال شيخ قبيلة عتيبه واعتقال الشاعر حمود بن قاسي السبيعي، ربما لن يكونا آخر اعتقالات ضد منتقدي آل الشيخ
المصدر
الجزيرة مباشر
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