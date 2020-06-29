السعودية: استطلاع حول بيع الخمور يثير جدلًا بين المغردين
وطرح حساب "استطلاع السعودية" سؤالاً على متابعيه قال فيه: ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟
#استطلاع_الأسبوع— استطلاع السعودية (@p_referendum) June 28, 2020
ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط ؟
ويستمر الاستطلاع لنحو أسبوع، ويظهر في النتائج حتى الآن مشاركة نحو 872 ألف شخص في الاستطلاع الذي بلغ نسبة الرافضين فيه 62.5%.
واعتبر نشطاء أن هذا السؤال يخالف الشرع والدين والقانون في السعودية مطالبين بمحاسبة صاحب الحساب، فيما أكدوا أن هذا يفتح المجال للتجاوز في الأحكام الدينية.
وقال مغردون إن هذا السؤال مجرد جس نبض، للتمهيد لشيء أكبر من ذلك.
#المشروبات_الكحوليه— سعود بن تركي (@sudi_mbs) June 29, 2020
حساب #استطلاع_السعودية يستفز الناس بطرح استفتاء حول السماح ببيع الخمور في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات
وهذا مقدمة لاعتماد القرار
أكثر من 10 آلاف رد حتى الآن معظمها تستنكر وترفض طرح هذا الاستطلاع هذه عينة منها👇 pic.twitter.com/wi4u3hbBX0
هذاالحساب يستشير الناس فيما حرم الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام ويستفز مشاعر المسلمين ويؤذيهم فيما هو أغلامن أرواحهم واستجابتهم لله ورسوله المطلقة وعبوديتهم لربهم— المحامي سعد الرصيِّص (@alrosais_lawyer) June 28, 2020
ويهون مما يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين
وهوحساب موثق للتبليغ
👇@MOISaudiArabia@kamnapp@bip_ksa https://t.co/J7m8FV9X2c
إلى النائب العام هذا الحساب يروج للرذيلة والفساد، ويشوه سمعة البلاد ويطعن بمكانتها الدينية.— معالي الربراري (@Mrbrary) June 28, 2020
يدعون إلى استفتاء ثم يطالبون في المطارات بدعوى الأجانب، ثم يطالبون في كل مكان بدعوى الحرية الفردية !!@bip_ksa@kamnapp https://t.co/IVOMFneFDd
مستعجلين وكيذا https://t.co/PIgzZzoyDE— عبدالله الوذين (@abqatar) June 28, 2020
جس نبض https://t.co/RAyOB0jJpa— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 28, 2020
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أتمنى من أي محام غيور يرفع قضية ضد هؤلاء السكارى ممن يريد الإفساد في الأرض بعد إصلاحها فحسابهم موثق والوصول إليهم سهل https://t.co/7ai7l3RkQz— بندر بن فهد الايداء (@BandrALayda) June 28, 2020
تغريدة الحساب مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية وهذا الحساب داخل السعودية ويستفتي الناس بأمر السماح بالخمر داخل المملكة وهو محرم شرعا كما ان المملكة تشريعاتها تقوم على الشرع— فراس بن محمد (@Firas_ALshebl) June 28, 2020
لذلك يجب محاسبة صاحب هذه التغريده
.@MOISaudiArabia@kamnapp@bip_ksa
. https://t.co/omq1IdJcZc
وش هالاستطلاع المصخرة ! https://t.co/08QKN8GkOu— عبدالرحمن المسعود (@AbbyAlshammari) June 28, 2020
تمهيد للقرار 😌 https://t.co/rhAQxP559C— يوسف الميزاني .🇸🇦. (@muta_al) June 29, 2020