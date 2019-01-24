السعودية
الخميس 24 يناير 2019 09:31

السعودية: إطلاق سراح ثلاثة من "معتقلي الريتز"

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
غيتي
قالت سبعة مصادر لـ"رويترز" إن السلطات السعودية أطلقت سراح رجل الأعمال عمرو الدباغ ومستشارين إداريين اثنين بعد أكثر من عام على احتجازهم.
التفاصيل:
  • عمرو الدباغ هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مملوكة لعائلته، كما رأس لسنوات الهيئة العامة للاستثمار التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
  • المصادر ذكرت أن الإثنين الآخرين اللذين أفرجت السلطات عنهما هما، هاني خوجه وسامي الذهيبي. والاثنان هما مؤسسا شركة (الإكسير) التي استحوذت عليها في عام 2017 شركة (ماكينزي) الاستشارية.
  • هذه الشركة (ماكينزي) كانت قد تعاقدت معها الحكومة السعودية للمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى ابن سلمان لتنفيذها من أجل إنهاء اعتماد البلاد على إيرادات النفط.
  • لم تتضح الاتهامات التي واجهوها أو شروط الإفراج عنهم.
  • كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر نبأ الإفراج عنهم.
  • لم يعلن النائب العام تطورات جديدة بشأن حملة مكافحة الفساد منذ نحو عام.
خلفية: 
  • في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد. وندد معارضون بالحملة بوصفها ابتزازًا وحيلة لتعزيز النفوذ.
  • الاعتقالات جاءت في إطار ما سميت حملة تطهير حكومية، واتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.
  • المعتقلون تم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض بعد إيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال به.
  • السلطات تحفظت على أموال المعتقلين، وشددت المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.
  • جرى الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى تسويات قالت السلطات إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار.
  • تقارير ذكرت أن بعضهم تعرضوا للتعذيب وهو ما تنفيه الحكومة.
  • قرار إطلاق سراح المعتقلين جاء قبل جولة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وعواصم أوربية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.

 

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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السعودية
محمد بن سلمان
ريتز كارلتون

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