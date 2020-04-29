السديس: أيام وستعود الحياة كما كانت بالحرمين الشريفين (فيديو)
و قال السديس في مقطع مصور في إطار طمأنة عموم المسلمين " أبشركم بأنها أيام و تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم".
#السديس— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) April 29, 2020
بشرّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عموم المسلمين باقتراب فتح الحرمين لاداء الصلوات ومناسك الطواف والسعي. pic.twitter.com/zs5ksRdBgF
وأضاف أنه ينبغي التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة قائلاً: إن دولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة السليمة والآمنة والصحية، وأنه متفائل بما هو قادم.
ورحب كثير من المسلمين بتصريحات السديس معتبرين أنها تبعث الأمل في نفوسهم بعودة المصلين إلى الحرمين الشريفين، وبانتهاء وباء كورونا قريبًا.
#السديس pic.twitter.com/tjLHPx0n5x— أ.د عبدالرحمن السديس (@Dr_Saudais) April 29, 2020
وأوضح كثيرون أن كلام السديس من باب البشارة، والفأل الحسن، وحسن الظن بالله، وليس عن معلومات مؤكدة بموعد فتح الحرمين الشرفين، فهذا الإجراء ينبغي أن تصحبه جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل: تركيب بوابات للتعقيم على سبيل المثال.
#السديس— أمينه بخش كاتبه إنسانه من أطهر البقاع🇸🇦 (@aminah_baksh) April 29, 2020
بشرى خير ورحمه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عموم المسلمين باقتراب فتح الحرمين لاداء الصلوات ومناسك الطواف والسعي. pic.twitter.com/OUGf8ClNmf
وعلى الجانب الآخر، أعرب البعض عن قلقهم إزاء الاستعجال باتخاذ هذه الخطوة، إذ رأوا أنه من المبكر فتح المسجد الحرام بمكة المكرمة بما أنها من أعلى المناطق تسجيلا لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
#السديس— صدقه جاريه لسلطان السحوم (@sltan__202) April 29, 2020
﴿ وَبَشَّرْنَاهُ ﴾
﴿ فَبَشَّرْنَاهَا ﴾
﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ﴾
﴿ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ ﴾
اللهم بُشرى
اللهُم ظننا بك الخير وأنت الخير
اللهم بشّرنا بما يسرّنا وأنت خير المبشرين pic.twitter.com/FdolAzUxiZ
وسجّلت مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، 327 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة 4804 حالة، منها 4264 حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، وبلغ عدد الوفيات بمكة 68 حالة وفاة حتى اليوم.
قريباً بحول الله وقدرته 🤲 pic.twitter.com/HjKRZPtomo— غالباً ... سعد 49🏆 (@lll4G) April 29, 2020
من باب رفع المعنويات والتبشير والفأل الحسن، وليس من باب تحديد أيام معدودات؛ لأن هذا اسلوب شيخنا الفاضل السديس واسلوب أهل العلم.— ®️رَيّـان🦇 (@_Ryan2030) April 29, 2020
الله يبشر الشيخ بالخير على البشارة الحلوة ❤️❤️❤️❤️❤️— عمر (@ar106_om) April 29, 2020
عبد من عبيد الله ...احسن ظنه بالله والله يقول ان عند حسن ظن عبدي بيّ (ياااارب انا نعلم انك ارحم الراحمين وانا نظن بك خير ياااارب ياااارب ارفع الغمه عن الأمه 🌹— نوره (@star79182899) April 29, 2020
ابلشتوا ام امهم بالهشتاقات ؟! متى ومتى ونبي وافتحوا ! لازم يصرح بهالكلام خلوا المسؤولين ووزارة الصحة تشوف مهامها وطبقوا النصايح بالحجر ؟! عشان نعدي هالوباء بسرعة ونتأكد من زواله مو نعيش حالة يمكن ويمكن !— أحبك لماتكون هلالي💙 (@505__M) April 29, 2020