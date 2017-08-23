بريطانيا
الأربعاء 23 أغسطس 2017 22:43

السجن 18 عاما لشخص حاول تهريب قنبلة بمطار بريطاني

نديم محمد
نديم محمد
قضت محكمة بريطانية الأربعاء بالسجن 18 عاما على رجل حاول تهريب قنبلة أنبوبية على متن طائرة كانت تقوم برحلة من مطار مانشستر وأدانته بحيازته متفجرات بنية تعريض حياة أشخاص للخطر.

وكان نديم محمد (43 عاما) يحاول ركوب طائرة تابعة لشركة رايان إير متجهة إلى إيطاليا في 30 يناير كانون الثاني عندما اكتشف مسؤولون أمنيون العبوة الناسفة في حقيبة يده. وصممت القنبلة المخبأة داخل أنبوب قلم لإعدادها للانفجار يدويا.

وقال محمد إن أحد أطفاله، الذين يبلغ أكبرهم سنا 11 عاما، ربما وضع القنبلة الأنبوبية في أمتعته. لكن ممثلي الادعاء قالوا إن محمد كان يعتزم تفجير العبوة الناسفة خلال رحلة الطائرة.

وقالت هيئة النيابة العامة الملكية على تويتر "اليوم صدر بحق نديم محمد حكم بالسجن 18 عاما". 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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