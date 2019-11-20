الأربعاء 20 نوفمبر 2019 20:36
السجن ينتظر بريطانيا دعا إلى محو المسلمين من على وجه الأرض
قالت صحف بريطانية إن شابا يواجه حكما بالسجن بعد أن دعا إلى "محو المسلمين من على وجه الأرض" في مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك.
التفاصيل
- أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الجامعة التي درس بها الشاب، ويدعى لويس دكسبري، شاهد مقطع الفيديو وأبلغ الشرطة عنه.
- هيئة المحلفين في محكمة في مدينة يورك أدانت دكسبري، 22 عاما، بتهمة التحريض على الكراهية الدينية.
- قاضي المحكمة أفرج عن دكسبري بكفالة، على أن يعود إلى المحكمة في 29 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للحكم عليه.
- القاضي أوضح أنه سيحكم باحتجاز دكسبري، قائلا إن "الأشخاص الذين يثيرون الكراهية الدينية أو العنصرية يخلقون مشاكل رهيبة لمجتمعنا".
- دكسبري قال إن المقطع، الذي يعود إلى عام 2017، يندرج تحت حقه في حرية التعبير، مضيفا أن الفيديو كان مجرد "تخريف".
- دكسبري أكد أنه مؤمن بالتنوع والمجتمع مختلف الثقافات، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد المسلمين بشكل عام، ولكنه كان يتحدث عن المتطرفين والإرهابيين.
- المتهم نفى أن يكون عنصريا أو فاشيا.
- دفاع دكسبري طالب بمنح موكله بعض الوقت لترتيب أوضاعه.
- الصحف البريطانية قالت إنه تم إبلاغ المحكمة إن معلمي دكسبري أبلغوا الشرطة عنه عام 2013، عندما كان في الخامسة عشرة من عمره بعد أن نشر تعليقات مثيرة ضد الإسلام.
المصدر
صحف بريطانية
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