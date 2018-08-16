حوادث طيران
الخميس 16 أغسطس 2018 18:25

السجن لفرنسي أبلغ عن قنبلة على طائرة كي يلحق بها

طائرة تابعة للخطوط الجوية النرويجية
بعد أن تأخر عن اللحاق بالطائرة المتجهة من لندن إلى لوس أنغلوس، لم يجد فرنسي حيلة سوى محاولة تأجيل إقلاع الرحلة عن طريق مكالمة هاتفية يبلغ فيها الشرطة بوجود قنبلة على متن الطائرة.

اتصل جاكوب مئير الذي يعيش في شرق لندن بالشرطة قبل ثماني دقائق من انطلاق الطائرة التابعة للخطوط الجوية النرويجية يوم 11 من مايو/أيار لأنه تأخر كثيرا ورفض موظفو الشركة السماح له بالركوب.

وأدى بلاغه الكاذب إلى إعادة تفتيش الركاب وتأجيل الرحلة 90 دقيقة. وكشف تحقيق لمطار جاتويك أن البلاغ الكاذب جاء باستخدام نفس رقم الهاتف المسجل في حجز مئير.

وعندما عاد إلى المطار ليأخذ طائرة أخرى للولايات المتحدة يوم 22 من مايو/أيار ألقت السلطات القبض عليه.

في البداية زعم أنه فقد شريحة هاتفه المحمول لكنه أقر، الثلاثاء، في محكمة لويس كراون بتقديم معلومات خاطئة عن مادة من المحتمل أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان. وصدر ضده حكم بالسجن عشرة أشهر.

وقال مارك كلوذير رئيس شرطة جاتويك، الخميس، "كان هذا قرارا سخيفا من مئير الذي لفق ادعاء خطيرا للغاية من أجل مصلحته".

وتابع "كان متأخرا على طائرته وظن أنها فكرة جيدة أن يتصل ويحذر من وجود قنبلة. مع ذلك انتهى الأمر بأن يتحول هذا إلى أسوأ قرار اتخذه على الاطلاق".

المصدر
رويترز
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شركات طيران
فرنسي
مطارات
الخطوط الجوية النرويجية
قنبلة
بلاغ كاذب

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