حوادث
الجمعة 19 يناير 2018 22:34

السجن لبريطانية تركت رجلا ينتحر بعد أن وعدته بالانتحار معه

ناتاشا غوردون شجعت ماثيو بيركينشو على الانتحار ثم تركته ينتحر وحده
وسائل التواصل الاجتماعي
قضت محكمة بريطانية (الجمعة) بالسجن أربعة أعوام على امرأة تركت رجلا يموت بعد أن انضمت إليه للانتحار معه، ثم تركته يموت وحده دون أن تطلب المساعدة.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة ليستر كراون، المرأة، وتدعى ناتاشا غوردون (44 عاما) بتهمة تشجيع ساعي البريد، ماثيو بيركينشو (31عاما) على الانتحار، بعد أن تعرفت عليه على شبكة الانترنت عندما نشر رسالة في ديسمبر/كانون أول 2015 قال فيها إنه يسعى للعثور على "شخص يشاركه في الانتحار" في اليوم التالي، حسبما قالت الشرطة وهيئة الادعاء.

وقال مكتب الادعاء إن غوردون قالت لبيركينشو في رسائل إلكترونية إنها ترغب أيضا في الانتحار، وأضافت أنها رتبت لمقابلته في اليوم التالي كما طلب منها.

وذهب غوردون وبيركينشو إلى خزان مياه في مدينة روتلاند في مقاطعة ليسترشاير في إقليم إيست ميدلاندز، لكن غوردون تركت بيركينشو وحده في السيارة بمجرد أن امتلأت بغاز أول أكسيد الكربون ثم "أخرت إبلاغ السلطات بما حدث حتى لما بعد فوات الأوان".

وقام شريك غوردون بإبلاغ الشرطة، بعدما تلقى رسالة منها قالت فيها إنها تخطط للانتحار.

لكن غوردون لم تخبر الضباط عن السبب وراء تواجدها عند خزان روتلاند أو أن بيركينشو كان هناك معها.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
بريطانيا
انتحار
قضاء

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