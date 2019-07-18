الخميس 18 يوليو 2019 13:42
السجن لأمريكي هدد بتفجير حفل لطلاب سود بجامعة هارفارد
حكم على أمريكي من سكان ولاية أريزونا بالسجن 15 شهرا بعد اعترافه بتوجيه تهديدات عبر الإنترنت بتفجير جامعة هارفارد وقتل طلاب خلال أول حفل تخرج بالجامعة لطلاب سود.
كما خرج مئات إلى شوارع نيويورك للاحتجاج على قرار لوزارة العدل الأمريكية بعدم توجيه اتهامات إلى شرطي بالمدينة في واقعة خنق أفضت إلى وفاة رجل أسود أعزل عام 2014.
التفاصيل:
- اعترف نيكولاس زوكرمان (25 عاما) بتوجيه تهديدات بتفجير الجامعة والقتل خلال أول حفل تخرج بالجامعة لطلاب سود.
- بكى زوكرمان لدى اعتذاره لقاض اتحادي في بوسطن أمس الأربعاء عن التهديدات "البغيضة" التي نشرها على موقع إنستغرام في مايو/أيار 2017.
- قال ممثلو الادعاء إنه نشر التهديدات ردا على تقارير إخبارية أفادت بأن الجامعة التي مقرها كمبردج بولاية ماساتشوستس ستقيم حفلا خاصا في 23 يوليو/ تموز 2017 للاحتفال بتخرج طلاب سود.
- زوكرمان كتب على إنستغرام قبل عشرة أيام من الحفل "إذا أقيم حفل للسود فقط فإنني أشجع على العنف والموت فيه".
- أقيم الحفل كما كان مقررا وسط حضور مشدد لسلطات إنفاذ القانون، ثم تعقب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) زوكرمان في أريزونا واعترف أثناء استجوابه بتوجيه التهديدات.
- قالت محاميته كارا مكنامارا أمام المحكمة إن له تاريخا من المرض العقلي.
- زوكرمان قال أمام المحكمة "لا أكن كراهية في قلبي... أنا آسف حقا. أود أن أخرج وأنعم بالاستقرار وأصبح عضوا صالحا في المجتمع".
- ألقي القبض على زوكرمان في يونيو/حزيران 2018 واعترف في فبراير/ شباط بنشر تهديدات بإلحاق الأذى بآخرين.
احتجاجات في نيويورك
- تظاهر المئات في شوارع نيويورك احتجاجا على قرار لوزارة العدل الأمريكية بعدم توجيه اتهامات إلى شرطي بالمدينة في واقعة خنق أفضت إلى وفاة رجل أسود أعزل عام 2014.
- صب المتظاهرون جام غضبهم على رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الذي رفض إقالة الضابط دانييل بانتاليو خلال السنوات الخمس التي أعقبت وفاة إيريك جارنر.
- أبلغ دي بلاسيو الصحفيين أمس الأربعاء أنه فوجئ بعدم توجيه وزارة العدل اتهامات وأنه يأسف لتأجيل بدء اتخاذ إجراءات تأديبية مع الضابط لسنوات بناء على طلب وزارة العدل.
- دي بلاسيو، الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة، قال إن قائد شرطة نيويورك سيقرر بحلول أغسطس/آب ما إذا كان سيعاقب بانتاليو أم سيقيله.
- يؤدي الضابط بانتاليو أعمالا مكتبية منذ شوهد في مقاطع مصورة التقطها مارة بالهواتف المحمولة وهو يخنق جارنر ويطرحه أرضا في 17 يوليو/تموز 2014. وسمع صوت جارنر في التسجيلات المصورة وهو يقول "لا أستطيع التنفس" إحدى عشرة مرة على الأقل قبل أن يموت.
- فجرت وفاة جارنر (43 عاما)، الذي اشتبهت الشرطة في بداية الواقعة في أنه يبيع سجائر بطريقة غير مشروعة، موجة غضب في أنحاء البلاد وساعدت في ظهور حركة (بلاك لايفز ماتر) أو (حياة السود مهمة).
- قال مسؤولون في وزارة العدل لدى إعلان أن الوزارة لن توجه اتهامات إلى بانتاليو إنه لم يمكنهم أن يحددوا بصورة قاطعة إن كان قد ارتكب مخالفة متعمدا، وهو ما يجب تأكيده لإثبات أنه انتهك حقوق جارنر المدنية.
المصدر
وكالات
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