فيروس كورونا
الخميس 26 مارس 2020 22:23

السجن عامين لكل من يسعل في وجه رجال الشرطة ببريطانيا

تم تسجيل 463 حالة وفاة و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية في بريطانيا
رويترز
قال مدير الادعاء العام في بريطانيا إن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين.

وقال ماكس هيل إنه أصيب بالفزع بعد ورود "تقارير تفيد أن أشخاصا يزعمون أنهم مصابون بمرض كوفيد-19 ويسعلون عن عمد في وجوه ضباط شرطة وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأمامية (في مكافحة الفيروس)". 

وأضاف هيل "سأكون واضحا للغاية: هذه جريمة يتعين وقفها"، مؤكدا أن المسؤولين عن ذلك سيواجهون اتهاما بالاعتداء.

وأشار هيل في بيان إلى أن "موظفي الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من أي وقت مضى مع اصطفاف المجتمع في مواجهة وباء كورونا".

وقال الادعاء العام الملكي إن رجلا (45 عاما) اعترف الأربعاء بثلاثة اتهامات بالاعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مريض بالفيروس وسعل في وجوه ضباط بشرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب آخر.

وتسارع انتشار الوباء بشكل كبير في الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة، وتم تسجيل 463 حالة وفاة و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية.

المصدر
رويترز
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فيروس كورونا
بريطانيا
عقوبات

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