السترات الصفراء يعودون للشوارع ويشتبكون مع الشرطة الفرنسية

اندلعت مواجهات جديدة، السبت، بين قوات الشرطة والمتظاهرين من السترات الصفراء في باريس، وذلك في الأسبوع الثالث والعشرين من الحراك.

التفاصيل عاد متظاهرو السترات الصفراء إلى شوارع باريس وعدد من المدن الفرنسية لتوجيه إنذار للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أسبوع طغى عليه الحريق في كاتدرائية نوتردام.

إذاعة "فرانس أنفو" المحلية أفادت باندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من السترات الصفراء في باريس، وأن الشرطة أوقفت 126 شخصا.

أظهرت لقطات فيديو عشرات المحتجين بأغطية رأس سوداء وهم يلقون الحجارة على قوات الشرطة في وسط العاصمة الفرنسية، كما أشعلوا النار في صناديق قمامة وعدد من الدراجات النارية.

ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وتحرك بعض أفراد الشرطة أيضا نحو المتظاهرين للسيطرة على الحشد وإرساله إلى ساحة الجمهورية المسموح لهم بالتظاهر فيها. إصلاحات ماكرون: يلتقي المحتجون بشكل رئيسي في العاصمة قبل أيام من إعلان الرئيس، الخميس، الإصلاحات المزمعة على ضوء "الحوار الوطني الكبير".

من المقرر أن يعلن الرئيس ماكرون عن إصلاحاته يوم الخميس المقبل، على ضوء النقاش الكبير الذي نظمته الحكومة في جميع أنحاء البلاد.

أرجأ ماكرون الكشف عن إصلاحاته احتراما لمشاعر التأثر التي عمت فرنسا والعالم جراء الحريق في الكاتدرائية التي تعتبر من أبرز معالم فرنسا. قوات الشرطة تصدت للمتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع ـ رويترز تحذيرات وزير الداخلية: من جهته، حذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، الجمعة، من أن أعمال عنف قد تنشب في احتجاجات السبت الثالث والعشرين لحركة "السترات الصفراء.

وزير الداخلية أعلن عن تعبئة أكثر من 60 ألف شرطي ودركي، في جميع أنحاء البلاد.

كاستنير: أكد أن "مخربين تواعدوا على الالتقاء مجددا يوم السبت في بعض مدن فرنسا، في تولوز ومونبولييه وبوردو، وخصوصا في باريس.

الجديد هذه المرة في العاصمة أن قائد شرطة باريس حظر أي تجمع في محيط كاتدرائية نوتردام حيث كان بعض المحتجين يعتزمون التجمع.

سبق أن أعلنت شرطة باريس، الخميس، أنها لن تسمح لـ "السترات الصفراء" بالتظاهر السبت في شارع الشانزليزيه ومحيطه، بسبب الأضرار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام وسط باريس. خلفيات: بدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضًا للزيادة الضريبية على الوقود.

الاحتجاجات تحولت إلى رفض أوسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، التي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال العاديين.