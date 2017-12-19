شبكة الجزيرة الإعلامية
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 18:18

الزميل محمود حسين.. عام خلف القضبان

عام في السجن مرّ على محمود حسين الصحفي في شبكة الجزيرة الإعلامية منذ اعتقاله من قبل السلطات المصرية خلال قضاء إجازته السنوية في ديسمبر الماضي.

وخلال فترة احتجازه، اتُهم محمود حسين بالتحريض على كراهية الدولة وإشاعة الفوضى، وبث أخبار كاذبة تمس بالدولة، والانتماء إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. وتم تعديل الاتهامات الموجهة إلى محمود مؤخراً لتتضمن -بالإضافة إلى ما ذكر- تهمة تسلم أموال من الخارج بنية الإضرار بالدولة.

وكان محمود حسين يعمل مراسلا لقناة الجزيرة في مكتبها المغلق حاليا بالقاهرة، قبل انتقاله لمقر القناة في الدوحة. ويعاني محمود حسين من ظروف صعبة في السجن، وحرمته سلطات السجن من تلقي العلاج المناسب خارج المعتقل، بعد تعرضه لكسر في الذراع.

واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، ونظمت وقفات تضامنية في الدوحة وفي مكاتبها حول العالم تنديداً باعتقاله، كما نددت منظمات حقوقيّة وإعلامية دولية باعتقال محمود حسين، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه.

وتجدد أجهزة الأمن المصرية حبس الزميل منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، رافضة الاستجابة لدعوات منظمات حقوقية دولية للإفراج عنه.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
محمود حسين
مصر
اعتقال
سجن
منظمات حقوقية
الجزيرة

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