فيروس كورونا
السبت 14 مارس 2020 23:43

الزمالك المصري يغلق أبوابه لمدة أسبوع بسبب كورونا

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم السبت إغلاق أبوابه لمدة أسبوع والاعتذار للأعضاء عن دخولهم لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكر نادي الزمالك في بيان:" تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لمدة 15 يوما بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا فقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اغلاق النادي لمدة أسبوع."

وقال النادي إن " الإجراء جاء احترازيا حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير، حيث يتردد على مقر النادي نحو 50 ألف عضو يوميا."

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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فيروس كورونا
الزمالك
مصر

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