السعودية وإيران
الأربعاء 17 يناير 2018 00:21

الزعيم الأعلى الإيراني يتهم السعودية "بخيانة" المسلمين

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله علي خامنئي
رويترز
اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حكام السعودية الثلاثاء بارتكاب "خيانة" بحق المسلمين بتعاونهم مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال خامنئي متحدثا لممثلين برلمانيين من دول إسلامية تجمعوا في طهران إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "خطأ كبير" و"محكوم عليه بالفشل".

وأضاف خامنئي وفقا لموقعه الرسمي على الانترنت "حكومات المنطقة التي تتعاون مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد المسلمين ترتكب خيانة بكل تأكيد وهو ما تفعله السعودية".

وتتنافس إيران والسعودية على النفوذ في الشرق الأوسط حيث تدعم كل واحدة منهما طرفا مختلفا في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال خلال زيارة للقدس العام الماضي إن القلق بشأن إيران يدفع الكثير من الدول العربية للتقارب مع إسرائيل. وقال وزير بالحكومة الإسرائيلية في نوفمبر تشرين الثاني إن إسرائيل أجرت اتصالات سرية مع السعودية بشأن المخاوف المشتركة تجاه إيران.

ولا تعترف إيران بإسرائيل ودعت مرارا إلى القضاء عليها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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السعودية
إيران
علي خامنئي

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