الاثنين 3 سبتمبر 2018 21:38
الريال الإيراني يهبط إلى 130 ألفا مقابل الدولار
شهد الريال الإيراني الاثنين تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي رغم محاولات السلطات منع ذلك على خلفية صعوبات اقتصادية واجتماعية.
هبوط جديد للريال الإيراني:
- فقد الريال في ثلاثة أيام نحو 16 في المئة من قيمته أمام الدولار وتم تبادله بعد ظهر الاثنين في السوق الحرة بواقع دولار واحد مقابل 130 ألف ريال.
- يبلغ سعر الريال في السوق الرسمية، نحو 42.9 ألف ريال/ دولار.
- خلال عام تراجعت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار بنسبة 70 في المئة.
أسباب تراجع قيمة الريال الإيراني:
- يرتبط هذا التراجع مباشرة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى الست الكبرى.
- بدأ التراجع في خريف 2017 عندما هدد دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق قبل أن يتسارع مع خروج واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
- في 6 من أغسطس/ آب الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران، مرتبطة بصادرات وواردات بعض السلع، والحركات المالية.
- يرى محللون أن تلك العقوبات يمكن أن تدخل إيران في حالة ركود.
محاولات لإنقاذ العملة:
- لم تجد حتى الآن جهود السلطات الايرانية لمنع تراجع الريال والمضاربة من خلال تحديد سعر الصرف.
- تهديد السلطات بالتحرك ضد صرافي السوق السوداء.
- عين الرئيس حسن روحاني في أغسطس/ آب حاكما جديدا للبنك المركزي هو عبد الناصر همتي.
- يعمل البنك المركزي الإيراني على الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.
المصدر
فرانس برس
الأناضول