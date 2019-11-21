القمة الخليجية
الخميس 21 نوفمبر 2019 11:07

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

القمة الخليجية في الرياض- أرشيفية
رويترز
نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قوله إن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، بدلًا من أبو ظبي.
قمة في السعودية
  • المصدر قال لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست "طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر" أي السعودية، دون أن يفصح عن الأسباب.
  • أشار المصدر إلى أن "اتصالات تجري حاليًا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة " متوقعًا أن تتم " قبل منتصف الشهر القادم".
  • لم يصدر بيان رسمي من جانب الإمارات أو السعودية حتى الساعة 0600 بتوقيت غرينتش.
  • الحديث عن القمة يأتي في وقت لا تزال فيه قطر، تحت حصار فرضته عليها 3 دول خليجية.
خلفيات
  • كانت الرياض قد استضافت القمة السابقة في التاسع من ديسمبر/كانون أول العام الماضي بدلا من سلطنة عمان التي اعتذرت عن استضافة القمة. 
  • في صيف عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارا شاملًا بدعوى دعم قطر "للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا بشكل قاطع.
المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر
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الرياض
أبوظبي

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