الرياض تتابع تأثير "كورونا" على أسواق النفط
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الذي قال: إنه واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار الفيروس كورونا والقضاء عليه تمامًا.
وأضاف " أن جزءًا كبيرًا من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق البترولية، وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق، على الرغم من أن أثره على الطلب العالمي على البترول محدود للغاية".
وقال إن "مثل هذا التشاؤم حدث في عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر في الطلب على البترول".
وأكد الوزير السعودي أن "المملكة، ودول أوبك، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول، إذا استدعى الأمر ذلك".
تراجع أسعار النفط
وتراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 2% يوم الجمعة وسجل خام برنت القياسي أكبر هبوط أسبوعي له منذ أكثر من عام، نتيجة المخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
تراجع أسواق الأسهم
وأفقدت حالة الذعر جراء تفشي فيروس كورونا الأسهم والسندات والعملات بالأسواق الناشئة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، المكاسب التي حققتها طيلة 7 أسابيع متتالية، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وتراجع مؤشرا إم إس سي آي لأسهم وعملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما انخفض صندوق جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة.
وقالت سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين لدى شركة برينسيبال غلوبال إنفستورز إن تفشي وباء كورونا في مدينة ووهان الصينية من شأنه أن يحدث تراجعا كبيرا في الأسهم الصينية وفي كل الأصول العالمية المعرضة للمخاطر.
وأضافت أنه مع التقييمات المرتفعة، فإن فئات الأصول عرضة بالفعل لتحولات في ثقة المستثمرين، كما أن الذكريات الخاصة بالتأثير الاقتصادي لفيروس سارس يمكن أن تدمر الثقة في الأسواق.
وهبطت أسعار الأسهم والنفط في الولايات المتحدة بشكل كبير يوم الجمعة بعد تحول المستثمرين إلى أصول تمثل ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار الفيروس من الصين إلى الحد من السفر وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسواق الأسهم بالشرق الأوسط خلال أولى جلسات الأسبوع متأثرة بتزايد المخاوف من انتشار الفيروس، وتكبدت سوق الأسهم السعودية (تداول) أكبر الخسائر بين أسواق الخليج، لتغلق على تراجع بنسبة 0.7%.
وهبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.
وتراجع نيكي 1.68% إلى 23427.90 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.59% إلى 1702.98 نقطة.
إجراءات صينية
وقررت حكومة الصين حظر تجارة الحيوانات البرية في جميع أرجاء البلاد، كما قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك اعتبارا من اليوم 27 يناير/كانون ثاني، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات بالصين نتيجة فيروس كورونا الذي تم اكتشافه نهاية العام الماضي، ارتفع إلى 80 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة بحلول 26 يناير/ كانون الثاني.