أدب
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 10:46

الروائية الفلسطينية حزامة حبايب تفوز بحائزة نجيب محفوظ للأدب

فازت الكاتبة الفلسطينية حزامة حبايب اليوم الإثنين بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2017 والتي تمنحها سنويا دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة باسم الكاتب المصري الراحل.

وخلال حفل أقيم في القاعة الشرقية بمقر الجامعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وحضره عدد من الكتاب والأدباء والمثقفين، تسلمت الكاتبة الفلسطينية الجائزة عن روايتها (مخمل) الصادرة في 2016 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ومكتبة "كل شيء" في حيفا.

والرواية هي الثالثة للكاتبة بعد "أصل الهوى" و"قبل أن تنام الملكة" كما صدرت لها أربع مجموعات قصصية ومجموعة نصوص شعرية.

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منح الجائزة إن "مخمل، رواية فلسطينية جديدة لا تدور حول القضية السياسية والمقاومة وحلم العودة،وإنما عن الفلسطينيين الذين تمضي حياتهم دون أن يُلتفت إليهم أو أن تُدون قصصهم".

وأضافت: "تعزى البطولة في هذه الرواية إلى شعرية ومهارة العزف على أوتار الكلمات، وإطلاق الصور مُجنحة بالخيال، وتوازن إيقاع الجمل محكمة البناء.. أنت تقرأ رواية مخمل وكأنك ترى لغتك بهية زاهية ترقص وتشدو".

وتقدم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ في 11 ديسمبر/كانون الأول كل عام مواكبة مع تاريخ ميلاد الكاتب الحائز على نوبل في الأدب.

وتشمل الجائزة ميدالية فضية ومكافأة مالية إضافة إلى نشر وترجمة العمل إلى الإنجليزية.

المصدر
رويترز
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أدب
فنون
رواية
نجيب محفوظ
فلسطينية
فوز
الجامعة الأميركية

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