"الرئيس المنتخب".. قادة وزعماء يهنئون جو بايدن برئاسة أمريكا
وكتب بايدن على تويتر يقول "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب. لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".
وأضاف "ومع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. حان الوقت كي تتحد أمريكا وتبرأ".
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن انتخاب بايدن "فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".
وأكد مركز إديسون للأبحاث وعدد من شبكات تلفزيونية كبرى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، السبت.
وأصبح بايدن (77 عامًا) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنًا بعد فشل ترمب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.
وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين تجمّد رصيد ترمب عند 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في الانتخابات، وهو ما تخطاه بايدن بعشرين صوتًا، حتى الآن.
وعدَّل بايدن وصفه على تويتر إلى الرئيس المنتخب.
وقالت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن: "أنا مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".
This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020
وأضافت هاريس في تغريدة على تويتر: "هذه الانتخابات أكبر بكثير من مجرد انتخابات تتعلق بجو بايدن أو أنا، بل إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للقتال من أجلها.. أمامنا الكثير من العمل، ولهذا دعونا نبدأ".
We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020
كما هنأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، جو بايدن بفوزه وقال إنه سيقوم بواجبه بالعمل لمصلحة كل الأمريكيين، وأضاف "أنا فخور للغاية بكامالا هاريس وفوزها التاريخي والحاسم بمنصب نائب الرئيس".
كذلك هنأ السيناتور بيرني ساندرز، بايدن وبالفوز ودعاه لتشكيل حكومة تعمل لصالح الجميع. وقال مسؤول بحملة بايدن إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة على الأمريكيين بعد الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي)، مساء السبت.
وفي سياق ردود الأفعال الدولية، هنأ رئيس وزراء كندا جاستن تردو المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، السبت، قائلا إنه يتطلع إلى مواجهة "أكبر التحديات في العالم" مع الإدارة الجديدة.
وقال ترودو في بيان إنه سيعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق "السلام والاندماج والرخاء الاقتصادي والتحرك في ملف المناخ في أنحاء العالم".
كما هنأ رئيس البرلمان الأوربي جو بايدن قائلًا إن "العالم بحاجة إلى علاقة قوية بين أوربا والولايات المتحدة"، وإنه يجب إعادة إطلاق العلاقات عبر الأطلسي لمواجهة التحديات المشتركة العديدة ومن بينها جائحة كورونا.
أيضًا هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ بايدن وهاريس بفوزهما وقالت إنها تتطلع إلى العمل معهما.
كذلك هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بايدن وكامالا هاريس ويقول إن تحديات كثيرة تنتظر الولايات المتحدة وفرنسا.
وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بايدن وهاريس وقال إنه يتطلع للعمل معهما.
كما هنأ وزيرا الخارجية والمالية بالحكومة الألمانية، بايدن بعدما أعلنت شبكات تلفزيونية كبرى فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، السبت، وعبرا عن أملهما في بداية جديدة وتحسن العلاقات عبر الأطلسي، التي شهدت توترًا خلال عهد سلفه ترمب.
وقال وزير المالية أولاف شولتس على تويتر "تهانينا إليك أيها الرئيس المنتخب...الآن توجد فرصة لفصل جديد ورائع في العلاقات عبر الأطلسي. تظل الولايات المتحدة أهم وأقرب شركاء أوربا".
وقال وزير الخارجية هايكو ماس على تويتر: "نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة. نريد أن نستثمر في تعاوننا وفي بداية جديدة واتفاق جديد عبر الأطلسي".
Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020 #Election2020results— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 7, 2020
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