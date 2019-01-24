الرئيس الفنزويلي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غيتي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

ماذا قال؟ مادورو قال أمام مؤيديه خارج القصر الرئاسي في كراكاس إنه يمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد. واتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.

تقود الحكومة الإمبريالية للولايات المتحدة عملية لفرض تعيين حكومة دمية، تخدم مصالح واشنطن، وأضاف قائلا "لكن الأمر بيد الشعب الذي يختار رئيسه".

لديهم الرغبة في أن يحكموا فنزويلا من واشنطن، مُلقيا باللائمة وراء مثل هذه التحركات على "الحماقة الشديدة" من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد فنزويلا. موقف مكسيكي: المتحدث باسم الحكومة المكسيكية قال، الأربعاء، إن المكسيك تؤيد نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا بعد

إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة.

إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة. المتحدث باسم الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور قال لفرانس برس "نعترف بالسلطات المنتخبة وفقا للدستور الفنزويلي".

اتخذت المكسيك، أكبر دولة ناطقة بالإسبانية في العالم، موقفا بعدم التدخل في فنزويلا تحت قيادة اوبرادور اليساري الذي تولى منصبه في ديسمبر/ كانون أول 2018 معلنا أن سياسته الخارجية تقوم على "مبدأ عدم التدخل" في شؤون الدول الأخرى. موقف ترمب: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال، الأربعاء، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن فنزويلا وذلك بعد أن اعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا للبلاد ووصف حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها غير مشروعة.

ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل إن كان يدرس إرسال الجيش الأمريكي إلى فنزويلا: "لا ندرس شيئا لكن كل الخيارات على الطاولة". ما الذي حدث؟ زعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو كان قد نصب نفسه رئيساً انتقاليا للبلاد. وعلى الفور قال البيت الأبيض في بيان رسمي إنه يعترف به. رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو (رويترز) بيان البيت الأبيض قال: الجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة من قبل الشعب والتي يرأسها خوان غوايدو، أعلنت أن تنصيب نيكولاس مادورو قبل أسبوعين رئيسا لفنزويلا لفترة ثانية غير شرعي، وأن منصب الرئاسة شاغر، بناءً على ذلك.

دفعت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا بمؤيديها الى الشارع وسط أجواء بالغة التوتر بعد يومين على تمرد لعسكريين تم قمعه.

قُتل أمس أربعة أشخاص على الأقل، في اضطرابات سبقت مظاهرات طالبت باستقالة رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

الشرطة الفنزويلية قالت إن قاصرا في السادسة عشرة من عمره، قُتل بسلاح ناري خلال تجمع في حي شعبي في كاتيا غرب كراكاس، فيما قُتل ثلاثة آخرون في ولاية بوليفار. المظاهرات في فنزويلا (رويترز) ترافقت مظاهرات، أمس الثلاثاء، أعمال شغب ومواجهاتٌ دامية مع رجال الأمن، إذ أحرق المتظاهرون في مدينة سان فيليكس بولاية بوليفار، تمثال الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز.