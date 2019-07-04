الرئيس الفلسطيني يهدد بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس رويترز

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا واصلت عدم الالتزام بها.

وقال عباس في حديث خص به الصحافتين العربية والفلسطينية في رام الله، إنه لن يقبل بأن تقوم إسرائيل بخرق كافة الاتفاقيات وتبقي السلطة الفلسطينية بدون سلطة. أبرز تصريحات عباس للصحفيين: منذ أبرم اتفاق أوسلو وإسرائيل تعمل على تدميره، وقد نقضت كلّ الاتفاقات وهي مكتوبة كلّها بيننا وبينهم

نرفض استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة.

نريد أموالنا كاملة، بل ومن الآن فصاعداً سنناقش مع الإسرائيليين كل قرش يخصمونه وليس فقط ما يتعلّق بالشهداء والأسرى والجرحى.

صفقة القرن انتهت وستفشل كما فشلت ورشة المنامة التي بدأت بخطاب لكوشنر وانتهت بخطاب له أيضاً.

لن نقبل أن تفرض علينا أمريكا رأياً، ولن نقبل بأمريكا وحدها وسيطاً، ونرفض التعامل مع الإدارة الأمريكية ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق القضية الفلسطينية، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية.

اتّفقنا مع المصريين على اتفاق اسمه اتفاق 2017 الذي يقضي بالحلّ، ونحن وافقنا عليه وإلى الآن مع الأسف لم يطبّق، ونحن ملتزمون بهذا الاتفاق، وننتظر الردّ حتى الآن. عباس: صفقة القرن انتهت وستفشل كما فشلت ورشة المنامة خلفيات: تجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب.

إسرائيل بدأت في فبراير/ شباط بحسم نحو 10 ملايين دولار من هذا المبلغ، متعللة بأنها قيمة ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.

جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره يعد خطة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من وجهة النظر الأمريكية.

يتوقّع أن يتمّ الكشف عن الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة المقرّرة في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.

قطع الفلسطينيون جميع الاتصالات مع إدارة ترمب منذ اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

