الرئيس الفرنسي يتواصل عبر تيك توك.. لماذا؟ (فيديو)
وقال الرئيس الفرنسي الذي صور واقفا في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية "في حال حصلتهم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم. تهانينا! لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم".
وأضاف في الفيديو القصير "أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد كورونا. لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل حرمتم خلاله من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي".
وختم بالقول "جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة. وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة".
@e.macrone
bon bac!!♬ son original - e.macrone
وألغت فرنسا الامتحانات الرسمية واستبدلت باختبارات متواصلة.
واعتاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التواصل مع الجمهور عبر الشبكات الاجتماعية مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"ليكند إن".
وبلغ عدد مستخدمي "تيك توك"، التي تملكها المجموعة الصينية "بايتدانس"، 800 مليون شخص في يناير/ كانون الثاني 2020، وتشهد المنصة إقبالا كبيرا في صفوف الشباب بفضل الفيديوهات الطريفة والموسيقية والراقصة.
كما نشر ماكرون المقطع على حسابه على تطبيق إنستغرام، الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل الشباب والمراهقين.
Si vous venez d’avoir votre Bac, ce message est pour vous !
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