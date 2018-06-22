كأس العالم 2018
الجمعة 22 يونيو 2018 23:53

الرئيس الشيشاني يهدي محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية

غيتي
أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف النجم المصري محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية تقديرا لما يقدمه في أوربا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولبت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم الجمعة دعوة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لتناول العشاء في القصر الرئاسي.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية العاصمة الشيشانية غروزني إلى مدينة فولجوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

وأقامت البعثة المصرية في غروزني خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم الحالية.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
محمد صلاح
كأس العالم 2018
الشيشان
رمضان قديروف

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