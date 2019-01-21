الاثنين 21 يناير 2019 22:52
الرئيس السوداني يصل إلى الدوحة اليوم
قالت وكالة الأنباء القطرية إن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
التفاصيل:
- وكالة الأنباء القطرية الرسمية ذكرت، أن الأمير تميم سيستقبل البشير الأربعاء في الديوان الأميري، بالعاصمة الدوحة، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.
- الوكالة أضافت: سيبحث الأمير والرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- تعد الزيارة هي الأولى الخارجية للرئيس السوداني منذ اندلاع احتجاجات ببلاده في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية.
- سبق أن أعلنت الخرطوم، أن أمير قطر، أكد خلال اتصال هاتفي مع البشير، وقوف بلاده مع السودان لتجاوز محنته، جراء الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار.
سمو أمير البلاد المفدى يستقبل، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. #قنا pic.twitter.com/yh1OOAgg35— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019
خلفيات:
- السودان يشهد احتجاجات دامية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
- التظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أدت إلى مقتل 26 شخصا حتى الآن بحسب مسؤولين.
- منظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى يتجاوز الـ40.
- الجمعة الماضية قالت سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق منظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا، إنه "أمر مروّع استمرار أجهزة الأمن السودانيّة في استخدام القوّة المميتة ضدّ المتظاهرين والذين يقدّمون خدمات رئيسيّة كالأطباء".
- البشير قال أمس أمام حشد في ولاية النيل الأبيض "الدكتور الذي قتل في بوري (في شرق الخرطوم) ... قتل بسلاح لا يستخدمه الجيش أو جهاز الأمن او الشرطة". وأضاف "ناس من وسط المتظاهرين هم الذين قتلوا المتظاهرين".
- الاحتجاجات تأتي في وقت يواجه السودان نقصا كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.
- من المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات الخميس القادم "في أنحاء بلدات ومدن السودان" وفق ما أعلن اتحاد المهنيين السودانيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية