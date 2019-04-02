احتجاجات الجزائر
الثلاثاء 2 أبريل 2019 21:52

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته (آخر التطورات)

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
غيتي
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته اليوم (الثلاثاء).
آخر التطورات:
  • مظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية احتفالا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
  • استقالة بوتفليقة تأتي بعد ساعات من دعوة الجيش إلى التنحي فورا.
  • استقالة بوتفليقة من منصبه تأتي بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق مظاهرات تطالب برحيل نظامه.
  • وكالة الأنباء الجزائرية:رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
  • رئيس الأركان الجزائري: لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع.
  •  رئيس الأركان الجزائري: لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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احتجاجات الجزائر
بوتفليقة
عبد العزيز بوتفليقة
الجزائر
المجلس الدستوري

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