الثلاثاء 2 أبريل 2019 21:52
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته (آخر التطورات)
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته اليوم (الثلاثاء).
آخر التطورات:
- مظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية احتفالا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
- استقالة بوتفليقة تأتي بعد ساعات من دعوة الجيش إلى التنحي فورا.
- استقالة بوتفليقة من منصبه تأتي بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق مظاهرات تطالب برحيل نظامه.
- وكالة الأنباء الجزائرية:رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
- رئيس الأركان الجزائري: لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع.
- رئيس الأركان الجزائري: لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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