الجزائر
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 23:28

الرئيس الجزائري: إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس حق غير قابل للمساومة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رويترز
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة عاصمتها القدس غير قابل للمساومة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، عبر اتصال مرئي، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال تبون إن "القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة وأم القضايا".

وأضاف "نعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير قابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

والأحد، قال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية "أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها"، في أول رد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل.

وأكد الرئيس الجزائري أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على أن "مفتاح الشرق الأوسط هو حل القضية الفلسطينية".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية، والرفض الفلسطيني.

المصدر
وكالات

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