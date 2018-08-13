تونس
الاثنين 13 أغسطس 2018 18:18

الرئيس التونسي يقترح قانونا للمساواة في الميراث مع ترك الاختيار للمورث

لرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
رويترز
اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.

وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".

كان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في أغسطس/آب عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.

واحتشد آلاف التونسيين يوم السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.

ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.

المصدر
رويترز
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تونس
الباجي قائد السبسي
الميراث
المساواة
الشريعة الإسلامية

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