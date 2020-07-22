تونس
الأربعاء 22 يوليو 2020 22:39

الرئيس التونسي يطلب التحقيق في "تلاعب" لصالح وزير بحركة النهضة (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد
فيسبوك
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في "تلاعب" بسير قضية تخص إهدار المال العام ضد وزير النقل عن حزب حركة النهضة، في أحدث حلقات التوتر بين الرئاسة وحزب الأغلبية.

ويواجه الوزير أنور معروف الذي جرى إعفاؤه، مع باقي وزراء النهضة، من الحكومة المستقيلة، دعوى قضائية في أعقاب حادث سير تسبب في إلحاق أضرار بسيارة فارهة ملك الدولة.

وأشارت تقارير في البداية بشأن التحقيقات الأولية عن الشرطة أن ابنة الوزير كانت تقود السيارة وهي المتسببة في الحادث، وليس مؤكدا ما إذا كانت مؤهلة قانونا للقيادة.

وقال سعيد في لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي "تابعت القضية منذ البداية كنت أتوقع أن تأخذ مجراها أمام العدالة بصفة واضحة لكن يتم تدليس المحضر ثم بعد ذلك يغيب المحضر عن المحكمة الابتدائية بتونس".

وأضاف سعيد في مقطع فيديو بثته الرئاسة بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "هذه الممارسات التي ما زال البعض يعتقد أنها من الممكن أن تستمر لن تتواصل. أنا هنا ابتليت بهذه المسؤولية ولن أتردد لحظة واحدة في القيام بما يمليه القانون".

والتوتر قائم بين الرئيس سعيد الذي انتخب بأغلبية كبيرة في 2019 وحزب الأغلبية في البرلمان. وامتد هذا الخلاف أيضا بين الحزب ورئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ الذي رشحه سعيد للمنصب بعد فشل مرشح النهضة وحكومته المقترحة في نيل ثقة البرلمان في يناير/ كانون الثاني.

وبادر الفخفاخ الذي أعلن في وقت سابق استقالته لوجود شبهة تضارب مصالح ضده، بإعفاء وزارة حركة النهضة من حكومة تصريف الأعمال بينما بدأ سعيد مشاورات سياسية جديدة لتقديم مرشح بديل عنه.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

اقرأ أيضا

Thumbnail
رئيس نادٍ مصري: سأعاقب من يصاب بكورونا
Thumbnail
الأمن القومي التركي: سنواصل الوقوف بجانب الشعب الليبي
Thumbnail
مسؤول إثيوبي للجزيرة مباشر: ليس من مصلحة أمريكا الضغط علينا (فيديو)
Thumbnail
خبير بمنظمة الصحة: لا تتوقعوا لقاحا لفيروس كورونا قبل 2021
Thumbnail
السودان: تعيين 18 محافظا مدنيا جديدا

الأكثر قراءة

  1. رئيس نادٍ مصري: سأعاقب من يصاب بكورونا
  2. الأمن القومي التركي: سنواصل الوقوف بجانب الشعب الليبي
  3. مسؤول إثيوبي للجزيرة مباشر: ليس من مصلحة أمريكا الضغط علينا (فيديو)
  4. خبير بمنظمة الصحة: لا تتوقعوا لقاحا لفيروس كورونا قبل 2021
  5. السودان: تعيين 18 محافظا مدنيا جديدا