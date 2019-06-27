تونس
الخميس 27 يونيو 2019 16:04

الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية "حرجة جدا"

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
أرشيف
تعرّض رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي (94عاما) صباح اليوم الخميس لوعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.
التفاصيل:
  • بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قال: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى بسبب وعكة صحية حادة.
  • فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، قال في تغريدة على موقع فيسبوك إن "حالة الرئيس حرجة جدا.. دعواتكم بالشفاء". 

  • السبت الماضي أعلن فراس قفراش،أن الأخير غادر المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.
  • نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ "صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

خلفيات:
  • مساء الجمعة دخل الرئيس التونسي المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.
  • يقود السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر
وكالات
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تونس
الباجي قايد السبسي
وعكة صحية

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