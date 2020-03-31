فيروس كورونا
الثلاثاء 31 مارس 2020 10:46

الرئيس التركي يتبرع براتب 7 أشهر لحملة مواجهة كورونا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين ،حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، وافتتحها بالتبرع براتبه لـ 7 أشهر.

وقال أردوغان " هدفنا تقديم دعم إضافي إلى مواطنينا ذوي الدخل المحدود المتضررين بتدابير مكافحة كورونا".

وأضاف "نقوم بتوفير دعم إضافي قدره 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة. وستقدم الحكومة 1000 ليرة تركية مساعدات نقدية لمليوني أسرة مسجلة في برامج المساعدة الاجتماعية".

وتابع "أدرجنا 50 مليار ليرة تركية مورداً لمصدرينا من خلال تمديد سداد الاعتمادات خلال 90 يومًا. ورفعنا حد صندوق ضمان الائتمان إلى 50 ألف ليرة وقدرته إلى 450 مليار ليرة لتلبية 850 ألف طلب للقروض".

عالم الأعمال يشارك

وبدأ عالم الأعمال في تركيا، التفاعل مع حملة التضامن التي أطلقها الرئيس أردوغان.

فأعلن رئيس غرفة تجارة اسطنبول شكيب أوداغيتش، أنه سيساهم بـ 5 ملايين ليرة تركية في حملة التضامن الوطنية.

من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس المصدرين في تركيا، إسماعيل غُولّه، أن المجلس سيتبرع بـ 15 مليون ليرة.

كما أكد رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع، حيصار جيكلي أوغلو، أن الاتحاد سيتبرع بـ 10 ملايين ليرة للحملة.

وسجلت تركيا نحو 11 ألف إصابة بكوفيد-19، بينها 168 حالة وفاة، حسب حصيلة رسمية نشرت الاثنين.

المصدر
وكالات
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كورونا
تبرعات

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