الرئيس البرازيلي: من الممكن مغفرة إبادة النازي لليهود

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو رويترز

أثار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات في إسرائيل (السبت) بعد قوله إن من الممكن مغفرة إبادة النازي لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.





التفاصيل: في حديثه لمجموعة من أتباع الكنيسة الإنجيلية بالبرازيل حول زيارته للنصب التذكاري للهولوكوست في إسرائيل مؤخرا قال بولسونارو” بوسعنا أن نغفر لكن لا نستطيع أن ننسى. هذا هو موقفي".

بولسونارو أضاف: "أولئك الذين ينسون ماضيهم محكوم عليهم بعدم وجود مستقبل. إذا لم تكونوا ترغبون في أن يعيد التاريخ الذي لم يكن جيدا، نفسه، دعونا نتجنب ذلك بأفعال وأعمال حتى لا يعيد نفسه بهذه الطريقة".

لم يصدر بعد رد فعل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أقام علاقات وطيدة مع بولسونارو. رد الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين: سواء كان فردا أو منظمة أو رئيس حزب أو رئيس دولة، أن يصدر صك غفران نيابة عن الشعب اليهودي ولا يمكن الحصول على ذلك من خلال أي مصلحة كانت.

سنعارض دائمًا هؤلاء الذين ينكرون الحقيقة أو أولئك الذين يرغبون في محو ذاكرتنا، وليس الأفراد أو الجماعات، وليس قادة الأحزاب أو رؤساء الوزراء.

سيحارب الشعب اليهودي معاداة السامية وكراهية الأجانب دوما. إن القادة السياسيين مسؤولون عن تشكيل المستقبل. المؤرخون يصفون الماضي ويبحثون فيما حدث. ولا ينبغي لأحدها أن يضل طريقه إلى منطقة الآخر. وقال متحدث باسم النصب التذكاري للهولوكوست بيان: "ليس من حق أحد أن يقرر من يمكن الغفران له وما إذا كان ينبغي مغفرة جرائم المحرقة". رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلفيات: زار بولسونارو إسرئيل وفتحت البرازيل بعثة تجارية جديدة بالقدس في تراجع عن نقل سفارتها إلى القدس كما فعلت أمريكا.

سبق أن أعلن بولسونارو في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أنه سيسير على خطى واشنطن بخصوص السفارة البرازيلية إلى القدس.

