السعودية و إيران
الثلاثاء 11 أبريل 2017 00:38

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة العلاقات مع السعودية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن  بلاده تسعى لتهدئة العلاقات مع السعودية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين  "إننا نريد أيضا تحسين العلاقات مع السعوديين" مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير بشأن الحجاج الإيرانيين قد يكون خطوة أولى. 

كانت السعودية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران العام الماضي بعد أن اقتحم المتظاهرون السفارة السعودية في طهران واحرقوا أجزاء منها ردا على قرار سعودي بإعدام رجل دين شيعي بارز. 

وقال روحاني "أدانا على الفور الأحداث التي وقعت في السفارة وألقينا القبض على  المسؤولين عنها". وأضاف أن طهران مستعدة لدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية. 

كما أشار روحاني إلى إمكانية العمل على نحو مشترك مع السعودية بشأن  خطة سلام لسوريا .

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
السعودية
إيران
روحاني

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