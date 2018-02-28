قطر وأمريكا
الأربعاء 28 فبراير 2018 23:35

الرئيس الأمريكي يتصل هاتفيا بأمير قطر

رويترز- أرشيف
تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مساء اليوم الأربعاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الشيخ تميم والرئيس الأمريكي حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال "مكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن".

وذكر بيان لوكالة الأنباء الرسمية القطرية أن الزعيمان تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووجه الرئيس الأمريكي خلال الاتصال دعوة لأمير قطر لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل القادم وقد أعرب سموه عن ترحيبه بالدعوة.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ناقش مع أمير دولة قطر التطورات والفرص الإقليمية لزيادة تعزيز الشراكة الأمريكية القطرية بشأن مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية.

وأضاف البيان: " اتفق القادة على أهمية التعاون الإقليمي ومجلس التعاون الخليجي الموحد للتخفيف من حدة التهديدات الإقليمية وضمان الازدهار الاقتصادي للمنطقة."

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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قطر
الولايات المتحدة
دونالد ترمب
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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