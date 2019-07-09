الرئيس الأمريكي لأمير قطر: لقاؤنا سيكون إيجابيا وأنتم حليف عظيم

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله إياه في واشنطن، مساء أمس الاثنين، ووصفه بالشريك الرائع والصديق العظيم.

زيارة الأمير تميم إلى واشنطن:

أضاف ترمب خلال حفل عشاء أقيم بوزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن أن المحادثات بين الطرفين في البيت الأبيض سيكون جيدا.

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن زيارته لواشنطن هي تأكيد على القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة.

أكد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أكد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وأشاد بشراكتهما في مجال مكافحة تمويل الارهاب.

أعرب ترمب خلال العشاء الذي استضافه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن عن تطلعه إلى تلك المحادثات مع الشيخ تميم قائلا سنلتقي، الثلاثاء، وسيكون لقاؤنا جيدا.

ترمب: أتطلع إلى لقاء كبير مع ممثليكم فلدينا الكثير لنتكلم بشأنه، وهناك أمور كثيرة من الدفاع إلى المشتريات والتجارة".

تابع الرئيس الأمريكي مخاطبا أمير قطر: "أعلم أن كل شيء سيكون إيجابيا، لطالما كنت حليفا عظيما وساعدتنا في إقامة منشآت عسكرية ومطار عسكري بتمويل قطري فشكرا لكم أنتم صديق رائع".

قال الشيخ تميم:"نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية. أمتانا تتشاركان في الالتزام بالاستثمار في الإنسان، والعمل على بناء اقتصادات تقوم على المعرفة مع التركيز على التعليم والانفتاح وتوفير الفرص للجميع".

وكان وزير الخزانة الأمريكية قال إن العشاء الذي استضافته وزارته والقمة الثنائية، الثلاثاء، يؤكدان أهمية العلاقة بين البلدين.

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن (يمين) وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (غيتي)

برنامج زيارة الأمير تميم في واشنطن:

يجري أمير قطر خلال زيارته التي تستمر يومين مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مساء، الثلاثاء.

في وقت سابق التقى الشيخ تميم وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة مارك إسبر في مقر وزارة الدفاع "البنتاغون" حيث قال إن قطر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة من أجل تخفيف التوتر في المنطقة.

أكد أمير قطر أن بين الجانبين علاقات وثيقة واستراتيجية، وأضاف "للأسف، نعيش منذ سنوات وسنوات فترة صعبة ولدينا خلافاتنا في المنطقة، ولكنني أعتقد أنه بالعمل المشترك وبشكل وثيق يمكننا أن نجد الوسائل والطرق المناسبة لخفض التوتر".

أكد إسبر أن قاعدة العديد الجوية التي تستضيف القوات الأمريكية في قطر لا تزال استراتيجية وحيوية وأعرب عن تقدير الولايات المتحدة للدعم القطري لتلك القوات.

أضاف الوزير الأمريكي خلال اللقاء "ينبغي أن تحتفظ علاقاتنا بصلابتها من أجل مواجهة جميع التحديات الحالية للاستقرار في الشرق الأوسط.

إسبر: نحن ممتنون لجهود قطر في المساعدة على وضع حد للتوتر الراهن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة مارك أسبر قد أعد استقبالا عسكريا هو الأرفع لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشاد خلال لقائهما بالعلاقات القطرية الأمريكية ووصفها بالأقوى مقارنة أي وقت مضى.

زيارة ذات أهمية كبرى:

كان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الدوحة وليام غرانت قد قال قبل أيام بأن زيارة أمير قطر لواشنطن تكتسي أهمية كبيرة، وأوضح أن المشاورات القطرية الأمريكية خلال الزيارة ستتناول مسائل تتعلق بالملف الإيراني وبحصار قطر.

البيت الأبيض كان قد أعلن مطلع يونيو/ حزيران الماضي هذه الزيارة، وقال حينها إنها تستند إلى الشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة وقطر، وإنها ستعزز العلاقات الأمنية والاقتصادية "العميقة" بين البلدين.

يشار إلى أن الشيخ تميم زار واشنطن في أبريل/ نيسان 2018 والتقى في البيت الأبيض الرئيس ترمب الذي أكد حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.