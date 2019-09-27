الجمعة 27 سبتمبر 2019 22:23
"الرئاسي الليبي" يدين قصف طيران حفتر المستمر لمطار معيتيقة
أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، بأشد العبارات عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في العاصمة طرابلس.
التفاصيل
- قال المجلس في بيان، إن طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصف مطار معيتيقة الدولي مساء الخميس، واستهدف مقرات حكومية وسط العاصمة صباح الجمعة.
- أوضح أن هذا القصف أدى إلى خسائر في أرواح المدنيين (لم يوضح عددا) وأحدث أضرارا في ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن ترويع المواطنين.
- أضاف المجلس أن "هذه الاعتداءات تأتي في وقت تأكد فيه المتمرد (في إشارة لحفتر) قرب نهاية مشروعه الاستبدادي، وتتزامن مع ادعاء حفتر قبوله الحوار والحل السياسي".
- شدد على أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وهدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة، وتؤدي إلى قتل وترويع المدنيين، وتجري أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية.
- لفت المجلس إلى أنه لا يجد مبررا لعدم اتخاذ المجتمع الدولي موقف رادع حازم تجاه قوات حفتر.
خلفيات
- معيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
- في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة "الوفاق" تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار جراء القصف المتكرر الذي يتعرض له.
- بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من بداية هجوم قوات حفتر في أبريل/نيسان للسيطرة على العاصمة، تعددت إخفاقاتها، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو طرابلس.
- أجهض ذلك الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خطة أممية لمعاجلة النزاع في البلد الغني بالنفط.
- تعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات