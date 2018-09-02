الأحد 2 سبتمبر 2018 21:28
الرئاسة الفلسطينية: فكرة الكونفدرالية على جدول أعمالنا منذ عقود
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن فكرة الكونفدرالية بين فلسطين والأردن موجود على جدول أعمال منذ عام 1984.
تصريحات أبو ردينة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا):
- موقف القيادة يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن
. قرار الكونفدرالية بين البلدين يقرره الشعبان الفلسطيني والأردني.
وطرح مستشار الرئيس الأمريكي غاريد كوشنر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة كونفدرالية مع الأردن بحسب ما أعلنت ناشطة إسرائيلية بعد لقائها عباس (الأحد).
ما هي قصة الكونفدرالية؟
هناك طرح أمريكي لإقامة اتحاد كونفدرالي بين فلسطين والأردن، وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس فحوى محادثات أجرها معه غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وجيسون غرينبلات مبعوث ترمب الخاص للشرق الأوسط لنشطاء إسرائيليين وأعضاء من الكنيست خلال اجتماعه معهم اليوم (الأحد).
الناشطة الإسرائيلية هاغيت عوفران حضرت الاجتماع مع عباس وقالت لفرانس برس:
- عباس قال إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتما فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالي.
- رد عباس كان طريقة لنسف الاقتراح لأن إسرائيل سترفض على الأرجح الانضمام إلى هذه الكونفدرالية.
- عباس تحدث أيضا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين خلال الاجتماع.
- عباس ذكر خلال الاجتماع أنه لن يدفع باتجاه حل من شأنه أن "يدمر إسرائيل"، ولكن من أجل التوصل إلى حل وسط يمكن الاتفاق عليه.
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أكدت اجتماع عباس مع وفد من حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، لكنها لم تذكر أي تعليق حول الكونفدرالية.
انحياز أمريكي:
- ليس واضحا متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة المسؤولين الأمريكيين منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
- الاجتماع ضم أعضاء من حركة "السلام الآن" وغيرها من المنظمات بالإضافة إلى نائبين في الكنيست.
- وتفضل أطراف في اليمين الإسرائيلي كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن.
- غالبا ما يلتقي عباس نشطاء السلام الإسرائيليين والسياسيين اليساريين.
- يعتبر القادة الفلسطينيون أن إدارة ترمب منحازة بشكل صارخ لصالح إسرائيل.
- إدارة ترمب تعمل على خطة للسلام تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.
- قامت واشنطن بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 من مايو/ أيار الماضي.
- أعلنت أمريكا وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
رفض أردني:
- المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، قالت إن ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن، حسبما صرحت به لوسائل إعلام محلية.
- غنيمات أكدت أن موقف الأردن من حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) ثابت وواضح.
خلفيات:
- ترفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.
- توقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أبريل/ نيسان 2014.
المصدر
وكالات
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