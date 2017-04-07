الضربة الأمريكية على سوريا
الجمعة 7 أبريل 2017 14:50

الرئاسة السورية: الهجوم الأمريكي تصرف أرعن

الرئيس السوري بشار الأسد
قالت الرئاسة السورية إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة للجيش في حمص زاد من تصميم سوريا على دحر جماعات المعارضة المسلحة وتعهدت بتصعيد وتيرة العمليات ضدها.

وقال بيان للرئاسة "هذا العدوان زاد من تصميم سوريا على ضرب هؤلاء العملاء الإرهابيين وعلى استمرار سحقهم ورفع وتيرة العمل على ذلك أينما وجدوا".

ووصف البيان الهجوم الأمريكي بأنه "ما هو إلا تصرّف أرعن غير مسؤول ولا ينمّ إلا عن قصر نظر وضيق أفق وعمى سياسي وعسكري عن الواقع وانجرار ساذج وراء حملة وهمية دعائية كاذبة".

وجاءت الهجمات الصاروخية الأمريكية ردا على الهجوم الكيماوي الذي تقول واشنطن إن الحكومة السورية شنته. ونفت الحكومة السورية ذلك.

المصدر
رويترز
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سوريا
خان شيخون
حمص

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