تركيا
السبت 14 يوليو 2018 00:13

الرئاسة التركية: من المرجّح إنهاء حالة الطوارئ في 18 من يوليو

أردوغان ترأس أول اجتماعات حكومته الجديدة
أردوغان ترأس أول اجتماعات حكومته الجديدة
الأناضول
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (الجمعة) إنه من المرجّح الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في 18 من يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب أول اجتماع لحكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، الجديدة:
  • تركيا ستستمر في مكافحة الإرهاب في إطار القوانين المعمول بها، في إشارة إلى مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ.
  • هناك إمكانية إعادة إعلان حالة الطوارئ، حال واجهت البلاد تهديدًا طارئًا يستدعي ذلك.
  • البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، التي عقدت في بروكسل، الأربعاء والخميس، يبعث على الارتياح.
  • إطلاق أثينا سراح العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إليها ومنحها حق اللجوء لثلاث أتراك، عقب محاولة 15 من يوليو/تموز 2016 الانقلابية الفاشلة "أمر مثير للقلق".
  • أنقرة لن تسمح لأعضاء "منظمة فتح الله غولن الإرهابية" التي نفذت محاولة الانقلاب؛ بـ "التقاط أنفاسهم في أي مكان حول العالم".
  • الحكومة الجديدة ستعقد اجتماعاتها كل أسبوع أو أسبوعين، إضافة إلى اجتماعات مصغرة بحضور وزراء معنيين.
  • جميع الهيئات المختصة ستعمل بشكل منسّق لضمان مواصلة اقتصاد البلاد أداءه الجيد خلال الأعوام الـ16 الأخيرة.
  • تركيا ستتخذ خطوات في سبيل تحقيق الانضباط في الموازنة ومكافحة التضخم وإجراء الإصلاحات البنيوية من بين أولوياتنا، ويتم التحضير لخطوات تركز على إنعاش الصادرات.
  • أحد أهم النقاط البارزة التي تناولها اجتماع الحكومة الجديدة هو التشديد على ضرورة العمل دون توقف.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات إلى الوزراء بهذا الخصوص.
  • هناك تعيينات ستجري خلال الأيام المقبلة، لشغل مناصب في هيئات مستحدثة مرتبطة بمؤسسة الرئاسة.
المصدر
الأناضول
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تركيا
رجب طيب أردوغان
قانون الطوارئ
إبراهيم قالن
الرئاسة التركية
حلف شمال الأطلسي (ناتو)
فتح الله غولن
اليونان
أثينا

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