أفغانستان
الاثنين 9 سبتمبر 2019 15:27

الرئاسة الأفغانية تكذّب تصريحات ملفقة من قناة العربية ضد قطر

صديق صديقي المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية
أسوشيتد برس
قال صديق صديقي المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، إن قناة "العربية" وصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية لفقتا له تصريحًا بشأن وقوف قطر وراء استهداف حركة طالبان للشعب الأفغاني.
التفاصيل:
  • صديقي نشر، اليوم الإثنين، تغريدتين باللغتين العربية والإنجليزية، كشف فيهما كذب قناة "العربية" وصحيفة "الشرق الأوسط"، واختلاقهما لتصريحات نسبت إليه في مؤتمر صحفي أمس الأحد.
  • التصريح الملفق يقول إن "قطر تقف وراء استهداف حركة طالبان للأفغان".
  • صديقي قال في التغريدة: الصحافة الطائشة، والاقتباسات غير الصحيحة تمامًا والتي لا أساس لها من الصحة ونسبت إلي، لم أصرح بهذا في مؤتمر صحفي الأمس وأنا أرفض ما تناقلته عني القناة العربية بكل شدة".
الخارجية القطرية تعلق
  • المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر،غردت  بالعربية والإنجليزية عبر تويتر قائلة: المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية أفغانستان الإسلامية يكشف زيف التصريحات التي لفقتها ونسبتها له بعض وسائل الاعلام في دول الحصار.
  • لولوة الخاطر: ستظل دولة قطر دائمًا وسيطًا موثوقًا لإنهاء الحرب في أفغانستان وداعماً لأفغانستان وشعبها الشقيق. 
"صديقي" لم يذكر قطر
  • صديقي لم يذكر قطر في تصريحاته أمس، بل تحدث عن المفاوضات مع حركة طالبان، بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاء كامب ديفيد إثر تفجير كابل الأخير، الأسبوع الماضي.
  • صديقي قال في تغريدات على تويتر: أكدنا باستمرار أن السلام الحقيقي ممكن، عندما تتوقف طالبان عن قتل الأفغان، وتقبل وقف إطلاق النار الشامل، وتجري مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.
  • صديقي: تشيد حكومة أفغانستان بالجهود الجادة التي بذلها حلفاؤها وتلتزم بالعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلام دائم في البلاد.
  • صديقي: الشعب الأفغاني والحكومة يسعيان إلى تحقيق سلام دائم ومستدام وملتزمون ببذل أي جهد لضمان السلام.
  • صديقي: تعتبر الحكومة أن عناد طالبان لزيادة العنف ضد الأفغان هو العقبة الرئيسية أمام مفاوضات السلام الجارية.

  • صديقي: تكرر حكومة أفغانستان موقفها من إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر/أيلول للتأكد من إقامة حكومة شرعية من خلال صندوق الاقتراع والمضي قدمًا بعملية السلام الجارية بحكمة ودقة كاملة.

خلفيات:
  • ترمب أعلن مساء السبت أنه ألغى "على الفور" مفاوضات السلام التي يجريها منذ عام مع حركة طالبان، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم كابل الأخير.
  • طالبان كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم في العاصمة الأفغانية كابل، الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي، لتتوقف بذلك مباحثات استمرت سنة لإنهاء 18 عامًا من النزاع في أفغانستان.
  • الولايات المتحدة وحركة طالبان يعقدان جولات مفاوضات بالعاصمة القطرية الدوحة منذ أشهر عدة.
  • الجولات أسفرت عن التوصل إلى مسودة اتفاق ينص على سحب آلاف الجنود الأمريكيين خلال الأشهر المقبلة من أفغانستان، مقابل ضمانات بعدم استخدام أراضي هذا البلد قاعدة لهجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.
  • غير أن التوصل لاتفاق سلام كامل لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، يتوقف على المحادثات اللاحقة بين الأطراف الأفغانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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لولوة الخاطر
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