أسعار الذهب
الجمعة 15 يونيو 2018 17:53

الذهب يهبط وعقود النفط تسجل مزيدا من الخسائر

بائع مجوهرات يقوم بترتيب الذهب المعروض في إسطنبول
بائع مجوهرات يقوم بترتيب المعروضات في متجر بإسطنبول
رويترز
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أثناء التعاملات (الجمعة) مع قيام مضاربين متشائمين بتقليص مراكزهم على الرغم من مناوشات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 1282.60 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أضعف مستوى له منذ الحادي والعشرين من مايو/أيار.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 1.7 بالمئة إلى 1235.80 دولار للأوقية.

ومن جهة أخرى هبطت أسعار النفط بشكل حاد أثناء التعاملات دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع بأكثر من دولارين قبل اجتماع لأوبك في فيينا الأسبوع القادم مع إشارة اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم، السعودية وروسيا، إلى استعدادهما لزيادة الإنتاج.

وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 2.15 دولار، أو حوالي 3 في المئة، إلى 73.79 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.77 دولار، أو 2.7 في المئة، إلى 65.12 دولار للبرميل.

المصدر
رويترز
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