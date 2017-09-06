الأربعاء 6 سبتمبر 2017 00:06
الذهب يقفز لأعلى مستوى في عام مع تنامي المخاطر السياسية
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في عام مع تراجع الدولار وبقاء الطلب قويا على المعدن النفيس كأداة للاستثمار الآمن مع استمرار التوترات في أعقاب أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية.
وصعد سعر الذهب (الثلاثاء) في المعاملات الفورية بنسبة 0.43% إلى 1340.06 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1344.21 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من سبتمبر/أيلول 2016.
وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.0% ليبلغ عند التسوية 1344.50 دولار للأوقية.
المصدر
رويترز