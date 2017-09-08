أسعار الذهب
الجمعة 8 سبتمبر 2017 11:16

الذهب يصعد لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

ذهب
رويترز
ارتفع الذهب (الجمعة) إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عام مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وعزز من صعود الدولار أيضا صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1352.91 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب العام الماضي.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.7% ليسجل 1359.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.5% إلى 91.177 اليوم الجمعة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط مع نزول عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والمخاوف من تأثير الإعصارين إرما وهارفي على أكبر اقتصاد في العالم إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 18.15 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق اليوم أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل/نيسان عند 18.20 دولار للأوقية.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
ذهب
أسعار
ارتفاع
الأزمة الكورية

اقرأ أيضا

Thumbnail
محكمة استئناف أمريكية ترفض مسعى ترمب لحظر أغلب اللاجئين
Thumbnail
مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش بعد تقرير عن التعذيب

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم