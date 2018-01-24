معادن نفيسة
الأربعاء 24 يناير 2018 23:58

الذهب يسجل أعلى مستوى في عام ونصف

غيتي
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس آب 2016، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس.

وارتفعت طلبات الشراء على الذهب كأداة للتحوط من تضخم محتمل بعد أن رحب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بضعف الدولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات بعد أن قال الوزير إن تراجع الدولار يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1360.23 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1356.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر أيلول.

وارتفع البلاتين 1.04 بالمئة إلى 1016.80 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1021.20 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1111.25 دولار للأوقية.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
أسعار الذهب
سعر الدولار
وزير الخزانة الأمريكي
ضعف الدولار

اقرأ أيضا

Thumbnail
الخارجية المصرية ترد على جون ماكين: يتجاهل إنجازات مصر
Thumbnail
شاهد: احتجاجات لهندوس في الهند على عرض فيلم مثير للجدل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم