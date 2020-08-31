أسعار الذهب
الاثنين 31 أغسطس 2020 13:07

الذهب يتراجع مع توقف هبوط الدولار

حقق الذهب أعلى مستوى له في التاريخ في السابع من أغسطس/ آب الجاري حين تجاوز سعره 2089 دولارا للأوقية
رويترز
عكس الذهب مساره لينخفض اليوم الإثنين إذ عوض الدولار بعض خسائره.

جاء هذا على الرغم من أن إطار عمل السياسات الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لبعض الوقت حد من خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1961.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس/ آب عند 1976.14 دولارا في التعاملات المبكرة في آسيا. وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الشهر الجاري.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1968.80 دولارا.

ومما ضغط على الذهب أن استقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية لكنه يتجه صوب تسجيل نزول للشهر الرابع على التوالي.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”التقلب في الدولار سيمتد إلى الكيفية التي يتداول بها الذهب“.

وأضاف "تعثرت العملة الخضراء كثيرا يوم الجمعة، إذ استوعب المتعاملون بالسوق ما تمخضت عنه ندوة جاكسون هول، ولا يزال هناك شعور بالمكاسب غير المباشرة للذهب".

تقترح إستراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يظل سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي الأمريكي لليلة واحدة، والذي هو عند صفر بالفعل، على وضعه ربما لسنوات مقبلة في الوقت الذي يرجو فيه صناع السياسات زيادة التضخم.

وخفض أسعار الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر ربحا.

كان سعر الذهب قد حقق أعلى مستوى له في التاريخ في السابع من أغسطس/ آب الجاري حين تجاوز سعره 2089 دولارا للأوقية

ومن المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2% إلى 27.82 دولارا للأوقية وتتجه لخامس مكسب شهري على التوالي، بزيادة تفوق 14%.

واستقر البلاتين عند 931.33 دولارا وربح البلاديوم 0.4% ليبلغ 2214.54 دولارا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الذهب
الدولار
المعادن النفيسة

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